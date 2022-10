Ragusa ricorda Maria Zarba e Mahsa Amini

Ricorre il quarto anniversario della morte di Maria Zarba, vittima di femminicidio.

L’Associazione “AdessoBasta”, in collaborazione con la Consulta Giovanile Comunale e con il patrocinio del comune di Ragusa, organizza una manifestazione di straordinaria importanza, unendo con un filo rosso il ricordo del femminicidio di Maria Zarba a Ragusa e gli orrori ai danni delle donne Iraniane che stanno lottando per la libertà in memoria di Mahsa Amini uccisa dal regime Iraniano.

L’evento in programma per sabato 15 ottobre, alle 18:30, in piazza San Giovanni. In caso di pioggia la manifestazione si sposterà nella sala dell’ANPI, via Ecce Homo, 178.

