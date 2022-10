Manifestazione caro bollette. Presente anche il comune di Comiso

L’amministrazione di Comiso sarà presente alla manifestazione contro il caro bollette, prevista per il 17 ottobre a Ragusa. “Ci saremo per rappresentare tutti, ente compreso”. Ad affermrlo l’assessore Giuseppe Alfano.

“ Il 17 ottobre alle ore 09.00 saremo in piazza Matteotti a Ragusa per manifestare – dichiara l’assessore Alfano – contro il caro bollette che sta distruggendo l’economia delle famiglie e del comparto produttivo tutto. Dalla ristorazione all’agricoltura, all’artigianato. Saremo accanto a queste categorie – ancora Alfano – anche perché l’aumento vertiginoso dei costi dell’energia elettrica, come di altri beni, rischia di inficiare anche le casse degli enti locali che erogano numerosi servizi ai cittadini. Dal servizio di mensa scolastica, all’erogazione dell’acqua negli edifici pubblici e presso i privati, al trasporto per gli alunni, a tanti altri che pesano esclusivamente sui comuni poiché si registra anche un momento di seria difficoltà per le famiglie a pagare i tributi. Tutte le categorie produttive e non, sono arrivare a dovere optare per un pagamento piuttosto che un altro, e quando ad un locale di ristorazione, come ad un imprenditore agricolo, arrivano bollette che oscillano tra gli 8 e i 12 mila euro, non si parla più di vivere, ma di sopravvivere. A Ragusa- conclude l’assessore Alfano – porteremo la voce di Comiso e dei Comisani, perché noi non ci siamo mai tirati indietro quando è stato necessario solidarizzare ed agire. Così come, mi preme ricordare, è accaduto durante la pandemia, nell’agosto del 2021 quando, a fronte di misure troppo restrittive che prevedevano la zona arancione anche senza che ce ne fossero i numeri, siamo scesi in campo al fianco dei ristoratori, raggiungendo l’obbiettivo”.

Comiso 11 ottobre 2022

