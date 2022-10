Calcio. Violante si dimette da allenatore del Città di Comiso

Gaspare Violante si dimette dal suo ruolo di allenatore del Città di Comiso. Ciò che è accaduto nelle ultime ore sicuramente è il frutto di una situazione maturata nelle ultime settimane.

In cinque partite di campionato, il Città di Comiso ha: perso quattro volte (Leonzio, Siracusa, Ispica, Mazzarrone) e pareggiato una volta (Taormina). Nonostante i risultati non arrivavano, nonostante i risultati non arrivavano, nonostante l’amarezza era tanta ad ogni sconfitta, il Città di Comiso è sempre ripartito con lo stesso entusiasmo di sempre, ad inizio di ogni settimana, pronti ad affrontare il prossimo avversario. Il Città di Comiso sapeva che il campionato di Eccellenza era complicato, sapeva che le avversarie erano toste, sapeva tutto e nonostante questo aveva sempre sostenuto le scelte del mister.

A distanza di cinque settimane dall’inizio di campionato, Gaspare Violante ha deciso volontariamente di dare le dimissioni e di non ricoprire più il posto di allenatore.

Le scelte che si fanno vanno rispettate, e il Città di Comiso la rispetta e la comprende; andrà avanti, sperando che questa scia negativa termini il più presto possibile, anche perché crede nel progetto Verdearancio, nella squadra e vuole fare le cose per bene, sia per crescere calcisticamente sia per far vivere a Comiso una bella pagina di calcio giocato.

Nelle prossime ore il Città di Comiso comunicherà il nome del nuovo allenatore verdearancio.

