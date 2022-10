Prosegue la scia positiva di risultati per la Modica Academy

Una grande prova quella dei ragazzi allenati da Walter Buccheri, per gioco e intensità dimostrati in campo contro il Sortino. Gli Allievi Under17 del Modica Airone, nonché Modica Academy, hanno ben figurato nella terza uscita stagionale, chiudendo questa fase con due vittorie ed un pareggio in quel di Ragusa.

Primo tempo che dimostra le qualità dei giovani calciatori modicani, orfani in campo di Rappocciolo e Spadaro, ma con un duo Agosta – Marsilio parecchio in forma e vogliosi di dimostrare la loro influenza in campo. Il primo gol è dell’immancabile YuSuwa che batte il portiere dopo una ripartenza importante. Il raddoppio arriva dai piedi di Agosta che si regala la gioia del gol giusto 6 minuti dopo il vantaggio casalingo.

Nella ripresa la società del presidente Giorgio Caccamo, di proprietà della famiglia Pitino, dilaga con il 3-0 che porta la doppietta di Agosta. Con il passare dei minuti arrivano i primi cambi ma non cambia il canovaccio della gara, ci pensa quindi Alecci con un tiro da fuori a fare 4-0 prima di uscire dal campo e lasciare posto ad Assenza. Il quinto gol è una perla di Marsilio, un tiro ad incrociare che bacia il palo e si insacca. Il finale trova anche la firma del nuovo entrato Assenza che mette gol ed entusiasmo nelle gambe in vista dei prossimi impegni stagionali.

Il risultato è netto e richiama ad un set tennistico, il 6-0 lascia ben sperare per il futuro e per l’appuntamento più importante di questo inizio di campionato, la trasferta di domenica contro la capolista Niscemi, che fino ad oggi non ha lasciato alcun punto nel suo cammino.

