Un modicano di 75 anni si è procurato lesioni a causa di un incidente stradale verificatosi stamattina al Polo Commerciale di Modica, esattamente nella rotatoria tra Via Sacro Cuore e Via Sorda Scicli. L’uomo, alla guida di un motociclo con targa tedesca, probabilmente per la strada resa viscida dalla pioggia, è scivolato finendo la sua corsa contro un’autovettura. Soccorso, è stato trasportato in ospedale dal 118. la prognosi è di 30 giorni. Sui luoghi la polizia locale.

Salva