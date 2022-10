Mobilità sostenibile e ambiente col Pums del GAL Terra Barocca

Sarà sottoposto a breve al vaglio dei Consigli Comunali di Ragusa, Modica, Scicli, Santa Croce Camerina e Ispica il nuovo “Pums”, cioè il piano urbano della mobilità sostenibile intercomunale che il GAL Terra Barocca sta redigendo con l’obiettivo di favorire una maggiore interconnessione tra asset urbani ma in chiave sostenibile. Nuovi passi in avanti si sono avuti sulla redazione di questo strumento di programmazione urbanistica grazie ai due incontri di confronto sviluppati su iniziativa del gruppo di azione locale. Il primo, di natura istituzionale, si è svolto al Libero Consorzio tra Comuni mentre il secondo si è tenuto alla presenza di stakeholder e operatori del settore all’interno della sala conferenze dell’Assessorato Sviluppo Economico del Comune di Ragusa. In entrambi i momenti di approfondimento sono intervenuti i rappresentanti del GAL, a partire dal presidente facente funzioni Domenica Ficano che ha introdotto il primo momento mentre il componente del cda Giovanna Licitra, vicesindaco di Ragusa, ha introdotto il secondo momento assieme al direttore del GAL, Salvatore Occhipinti. Tra gli intervenuti anche il sindaco del capoluogo, Cassì, il sindaco di Scicli, Marino e il suo assessore Pagano, l’assessore Barone di Ispica e il presidente del consesso, Ricca, l’assessore Gambino di Santa Croce Camerina e il presidente del consesso Agnello, il sovrintendente De Marco e i comandante della polizia locale di Modica e Santa Croce Camerina, Rosario Cannizzaro e Joseph Di Dio. Come ha spiegato l’ingegnere Claudio Nanni, della Sisplan, l’azienda che sta redigendo il Pums, si prevedono vari interventi strutturali anche grazie a risorse che il GAL ha già stanziato. Tra questi interventi c’è anche l’attivazione di più piste ciclabili lungo la fascia costiera e nei collegamenti verso i centri urbani, l’avvio del servizio express bus per collegare più città vicine tra loro, maggiore utilizzo della ferrovia, anche in vista dell’attivazione a Ragusa della metropolitana di superficie, ed ancora sharing mobility (auto, moto, bici, monopattini elettrici), servizi per i pendolari e car pooling, ovvero utilizzo condiviso di automobili (tra colleghi della stessa azienda). Acquisiti gli ulteriori suggerimenti e proposte di rappresentanti pubblici e privati, adesso si corre verso la fase finale con la redazione esecutiva del piano che verrà poi sottoposto all’approvazione dei cinque Consigli comunali di riferimento per il territorio del GAL Terra Barocca. Grazie al Pums si potrà superare lo scaglione dei 100 mila abitanti che consentirà di poter accedere ai bandi del Pnrr.

