Serie, calcio. Il Ragusa vince finalmente in casa e col S. Agata

Ragusa-Sant’Agata: 1-0

Ragusa (3-5-2): Busà; Falla, Pertosa, Strumbo; Napoli, Meola, Valenca, Cess, Cacciola; Grasso (63′ Catalano), Randis( 87 Laplace). A disp.: Lumia, Messina, Giuffrida, Barbara, Gozzo, Iseppon, Vitelli. All. Raciti.

Sant’Agata (3-4-2-1): Curtosi; Brunetti (80′ Nasini), Demoleon, Duli (46′ Casella); Morleo, Calafiore, Monteiro (46’ Scolaro), Squillace; Carrà (11′ Mazzamuto), Bonfiglio, Vitale. A disp.: Quartarone, Napoli, D’Aleo, Raspaolo, Maesano. All. Vanzetto.

Rete: 75′ Randis

Arbitro: Costa di Catanzaro

Il Ragusa trova la sua prima vittoria casalinga stagionale grazie al gol di Randis (foto) alla mezzora del secondo tempo. Contro il Sant’Agata vincere era d’obbligo ed importante e c’è da dire che pochissime volte il portiere locale ha rischiato. All’8′ è la formazione ospite, comunque, che va vicina al gol quando Brunetti mette un pallone in area che trova Squillace. Il suo tiro, dopo la respinta di Busà finisce contro il palo. Al 15’ Grasso, ancora una volta tra i migliori, crossa da destra e trova la deviazione di Monteiro che costringe agli straordinari Curtosi. Al 32’ il Ragusa protesta per un calcio di rigore non assegnato dall’arbitro. Secondo la formazione di Raciti, il tiro di Grasso aveva toccato il braccio di Demoleon. Nella riresa parte meglio la squadra ospite a il Ragusa si difende bene. Al 29’ cross di Napoli dalla destra in mezzo c’è Randis che si accartoccia e gira in rete nell’angolo per il vantaggio. Poi ancora Ragusa con un paio di contropiede condotti da Cess che sbaglia l’ultimo passaggio.

I risultati della 5^ giornata di andata

Catania-Castrovillari: 4-0

Licata-Locri: 1-1

Ragusa-S. Agata: 1-0

Real Aversa-Lamezia: 0-2

San Luca-Paternò: 1-1

Sancataldese-Acireale: 0-1

S.Maria Cilento-Canicattì : 2-1

Trapani-Cittanova: 1-1

Vibonese-Mariglianese: 1-0

La classifica

Catania e Lamezia 15

Aversa e Vibonese 10

Ragusa 9

Locri 8

Acireale 7

Sant’Agata e Canicattì 6

Trapani 5

Paternò, Cittanova, Cilento e Castrovillari 4

San Luca, Mariglianese 3

Sancataldese e Licata 2