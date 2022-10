Calcio, al Modica la partita di “Eccellenza” col Siracusa

Due a zero il risultato finale tra Modica e Siracusa, giocato in un “Vincenzo Barone” sold out, con ampia rappresentanza ospite. Misure di sicurezza delle forze di polizia dentro e fuori lo stadio, visto che la partita era ritenuta dall’Osservatorio ad alto rischio ritenuti i precedenti. Il Modica ha dominato nel primo tempo, tanto che è passato in vantaggio già al 9′ con un tiro calibrato di Lorenzo. Il Siracusa fa poco e i locali del presidente Peppe Rizza controllano senza mai rischiare. Nei primi 10′ della ripresa gli ospiti restano con un uomo in meno per via di una sciocchezza del suo giocatore di maggiore qualità, Ficarotta, che, probabilmente nervoso, mette una mano in faccia ad un avversario davanti all’arbitro. Scatta il secondo cartellino giallo e, di conseguenza, il rosso. L’inferiorità numerica degli avversari, però, produce un arretramento dell’undici modicano consentendo a Cianci e compagni di dare il meglio. Il Modica, però, colpisce proprio in questo frangente, al 75’, grazie ad un pallonetto di Agodirin che s’insacca. Pochi minuti dopo Falco converge in area e tira a portiere fuori causa ma colpisce il palo. Stessa cosa capita dall’altra sponda a Belluso, all’85’, ma il montante gli vieta di riaprire la partita. Esordio nel secondo tempo nella squadra di Giancarlo Betta del nuovo arrivato Giuseppe Viglianisi (sabato), il cui impatto è stato positivo.

nella foto l’esultanza dopo il gol di Agodir

RISULTATI 5^ giornata, girone B

Real Siracusa Belvedere – Milazzo 4 – 2

Santa Croce – Jonica 1 – 0

Città di Acicatena – Rocca Acquadolcese 1 – 2

Città di Taormina – Virtus Ispica 3 – 1

Mazzarrone – Città di Comiso 3 – 2

Modica – Siracusa 2 – 0

Nebros – Palazzolo 4 – 0

Nuova Igea – Leonzio 2 – 1

CLASSIFICA

Nuova Igea 13

Taormina 11

Modica, Rocca Acquadolcese e Nebros 10

Siracusa, Leonzio e Real Siracusa 9

Mazzarrone 7

Santa Croce 6

Jonica 5

Città di Acicatena 4

Milazzo e Virtus Ispica 3

Città di Comiso e Palazzolo 1

