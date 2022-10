Teatro, “Don Gesualdo” a Villa Penna a Scicli

Va in scena domenica 16 ottobre alle 21:00 a Villa Penna a Scicli lo spettacolo teatrale “Don Gesualdo” per la regia di Lorenzo Muscoso e l’interpretazione di Alessandro Sparacino. A darne l’annuncio il sindaco di Scicli, Mario Marino e l’assessore agli spettacoli Gianni Falla. In occasione del Centenario di Verga, direttamente dai luoghi originari del Romanzo, in scena la trasposizione del Don Gesualdo nell’ultima data iblea, patrocinata dal Comune di Scicli.

Monodramma, II Atti – Durata 120 minuti

Regia di Lorenzo Muscoso

con Alessandro Sparacino. Voce di Rita Abela, musiche di Riccardo Gerbino.

Biglietti su www.verga100.it o su whatsapp 3791704714.

