Pallamano, Ragusa ospiterà la Supercoppa Sicilia Andimoda

Sarà Ragusa a ospitare, domenica 16 ottobre, la Supercoppa Sicilia Andimoda che vedrà sfidarsi la vincente della Coppa Sicilia di Serie A2 maschile, la KeyJey Pallamano Ragusa, con la vincente della Coppa Sicilia di Serie B maschile, il Th Alcamo. Il match prenderà il via alle 18. La Supercoppa Sicilia si caratterizzerà per la partnership della società Andimoda che denominerà la competizione. Tutto pronto, dunque, in casa del sette ibleo che ci tiene a fare valere il fattore campo e a conquistare il trofeo. “Vogliamo ringraziare il presidente della Figh area 9 Sicilia, Sandro Pagaria – dicono dalla società KeyJey Pallamano Ragusa – per avere deciso di ospitare l’evento nel capoluogo ibleo e per la scelta di vivacizzare la stagione con queste manifestazioni che accendono ulteriormente l’entusiasmo nei confronti della nostra disciplina. Naturalmente, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per farci trovare pronti anche sul piano organizzativo. Cercheremo di fare del nostro meglio. Grazie, altresì, alla sponsorizzazione di Andimoda, marchio ragusano, che permetterà lo svolgimento di questa importante manifestazione”.

