Assicurazione auto online: cosa offre e come funziona

L’assicurazione auto online funziona allo stesso modo dell’assicurazione auto stipulata direttamente in agenzia. Nonostante ciò, l’acquisto della polizza online garantisce una serie di vantaggi e sconti legati ai costi di gestione e all’affitto di immobili da parte dell’agenzia assicurativa. In particolare, Verti Assicurazioni si è premurata fin da subito di assicurare ai propri clienti dei prezzi piuttosto competitivi al pari di offerte che rispettano tutte le credenziali in termini di sicurezza ed efficienza.

Quando si guida un’auto, un camion, un furgone o qualsiasi altro tipo di veicolo a motore sulle strade pubbliche, si assume una misura aggiuntiva di rischio. Guidare non significa solo spostarsi da un punto all’altro il più rapidamente possibile. Comporta diversi rischi che non possono essere completamente previsti o minimizzati. Nel caso in cui qualcosa vada storto e l’auto sia coinvolta in un incidente, è importante capire cosa garantisce la copertura assicurativa. Per copertura assicurativa auto si intende un termine collettivo utilizzato per indicare diversi tipi di polizze offerte dalle compagnie assicurative. Queste polizze hanno costi e benefici diversi a seconda della storia di guida, dell’età, della posizione geografica e da altri fattori.

I diversi tipi di copertura assicurativa auto e il loro significato per la sicurezza del conducente variano a seconda del tipo di copertura a cui sono abbinati. La copertura di responsabilità civile è la copertura di base che tutti gli Stati richiedono. Protegge finanziariamente nel caso in cui siamo responsabili di un incidente con lesioni o danni a cose e persone. La copertura collisione è un altro importante tipo di copertura che paga le riparazioni o la sostituzione dell’auto in caso di incidente. La copertura globale è un altro tipo di copertura che ci protegge dalle perdite finanziarie se la vostra auto viene danneggiata da incendi, inondazioni, tempeste e altri agenti atmosferici.

Le basi dell’assicurazione auto online

Per quanto riguarda l’assicurazione auto online nonché quella stipulata in agenzia, esistono delle coperture di base e alcune opzioni aggiuntive che preservano l’auto da danni che possono verificarsi a nostra insaputa e senza una nostra diretta responsabilità.

La copertura di responsabilità civile è il tipo di copertura di base, conosciuta con il nome di RC auto ed è richiesta da tutti gli Stati europei ed extraeuropei anche in caso di noleggio a breve o a lungo termine. Copre i costi di lesioni o danni a terzi a causa di un incidente di cui si è responsabili. La polizza stipulata richiede un importo minimo di copertura di responsabilità civile, che varia in base al tipo di auto, dall’esperienza di guida e da altri fattori.

La copertura collisione serve a pagare le riparazioni o la sostituzione dell’auto in caso di danni in un incidente. Quando due mezzi entrano in collisione possono verificarsi gravi danni meccanici, elettrici ed estetici, in cui rientrano anche i danni alla carrozzeria. Di solito i costi di riparazione sono piuttosto elevati e pertanto è necessario che queste spese siano incluse nella polizza assicurativa.

Altri tipi di copertura assicurativa comprende la copertura globale, la copertura medica, il traino e l’assistenza stradale e la copertura per l’autonoleggio. L’importanza di ciascuno di questi tipi di copertura per la sicurezza del conducente varia a seconda del tipo di copertura a cui sono abbinati. Queste opzioni sono considerate degli elementi aggiuntivi e non sono obbligatorie nei termini di legge.

Quali assicurazioni vengono stipulate anche online?

Come abbiamo già anticipato, non c’è differenza tra le polizze stipulate online e quelle fatte in agenzia se non a livello economico. Le assicurazioni online risultano più vantaggiose in termini monetari grazie al contenimento dei costi di gestione da parte dell’agenzia.

La copertura di responsabilità civile è obbligatoria per legge. Verti Assicurazione stipula delle polizze personalizzate in base al tipo di conducente garantendo le migliori tariffe presenti sul mercato. Per fare ciò, introduce il cliente attraverso un percorso online guidato di facile accesso anche per chi non è avvezzo a usare il Personal Computer o lo Smartphone.

La copertura collisione è il secondo tipo di copertura assicurativa auto a cui abbiamo accennato nel paragrafo precedente. Anch’essa è inclusa nella polizza di Verti Assicurazioni e garantisce un calcolo in base al modello dell’auto e di altri fattori economici relativi.

La copertura globale copre i costi di riparazione o sostituzione dell’auto in caso di furto o di danni causati da una calamità naturale. Su Verti Assicurazioni c’è la possibilità di aggiungere queste opzioni a prezzi vantaggiosi soprattutto se si assicurano più veicoli.

