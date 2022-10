Il consiglio comunale di Modica ha approvato una mozione di indirizzo con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione, con la quale è stato chiesto alla commissaria straordinaria di rivedere il canone mensile di 10 euro per l’utilizzo degli scuolabus. Domenica Ficano (foto) ha, però, lasciato chiaramente intendere che il provvedimento sarà confermato poiché deve il bilancio fortemente in rosso non lo consente.

Salva