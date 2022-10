Vittoria, a Sara Gama il premio calcio siciliano

La capitana della Nazionale Italiana di calcio femminile, Sara Gama, ha vinto il Premio Nazionale Calcio Siciliano, assegnatole a Vittoria. Un premio che celebra i successi della calciatrice 33enne della Juventus per l’impegno a favore dei diritti dell’intera categoria. Alla premiazione il campione del mondo del 1982, Franco Causio. A premiare Sara Gama l’ideatore del Premio, Claudio La Mattina.

Il premio, giunto alla ventesima edizione, è patrocinato dalla Figc, per concessione del presidente Gabriele Gravina, che è intervenuto in video durante la serata, e dal Comitato Regione Sicilia-Lnd, per concessione del presidente Sandro Morgana, dal Comune di Vittoria (il sindaco Francesco Aiello è stato ringraziato dal palco proprio della giornalista di Sportitalia Eleonora Incardona) e dal Libero Consorzio di Ragusa.

Tutti i premi 2022

Premio Dirigente Italiano 2022: Rebecca Corsi, vice presidente dell’Empoli

Premio Dirigente Federale 2022: Gabriele Gravina, presidente Figc

Premio alla carriera Categoria Giornalisti: Stefano Bizzotto

Il 18° premio alla memoria del calciatore Giorgio Di Bari in questa edizione è stato assegnato all’attaccante del Catania Gianluca Litteri

Premio alla carriera categoria arbitri: Gianluca Rocchi

Premio alla carriera categoria calciatori: Antonio Di Gennaro, Luca Pellegrini e Katia Serra

Premio giornalista sportiva dell’anno 2022: Sara Meini di Rai Sport

I Premio Gianni Molè al giornalista emergente: Veronica Maffei

Premio giornalista siciliano dell’anno: Gaetano Rizzo, presidente Ussi Sicilia

Premi per la stagione sportiva 2021/22

Premio Calciatrice dell’Anno: Sara Gama, capitano della Juventus e della Nazionale Italiana femminile

Premio Categoria Arbitri Can A e B: Luca Massimi

Premio miglior arbitro siciliano: Alberto Amore della sezione di Ragusa della Cand

Premi 2021/22 a Davide Carioto, capocannoniere del Girone A di Eccellenza, e Giuseppe Sferrazza, miglior calciatore del Girone B

IV Premio Gianni Cosimo: Hilarry Sedu

Categoria Allenatori

Miglior allenatore della serie B: Massimiliano Alvini

I Premio Gianni Di Marzio: Claudio Ranieri

VI Premio Rosario La Mattina: Loreno Cassia

