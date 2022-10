Grave incidente a Caltanissetta. Muore modicana Daniela Gurrieri

E’ una donna di Modica, una delle vittime dell’incidente stradale avvenuto martedì pomeriggio, sulla Statale 626, a Caltanissetta, all’altezza di Capodarso. Si tratta della 65enne Daniela Gurrieri. Un tir è volato giù da un viadotto per diversi metri dopo essersi scontrato con due auto. Nell’incidente aveva perso la vita un camionista mentre, in serata, era morta anche una delle tre persona rimaste ferite, la Gurrieri, appunto, che era stata trasportata in codice rosso all’ospedale Sant’Elia. Gli altri due pazienti, due turisti americani, meno gravi, sono stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Enna.

La povera vittima era diretta a Palermo con la propria autovettura dove risiedeva, proveniente da Modica. Il marito la seguiva su un’altra autovettura ed è stato coinvolto nell’incidente. E’ tenuto in osservazione in ospedale pur se le sue condizioni non destano gravi preoccupazioni.

