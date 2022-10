Ragusa, prodotti dopanti nello zaino. . Denunciato 28enne

Un ventottenne è stato fermato dai carabinieri di Ragusa su strada per normali controlli. Interloquendo con la pattuglia, è emerso che il fermato era assiduo frequentatore di una palestra, circostanza che combinata ad alcuni segni di alterazione fisica, che non erano passati inosservati, inducevano gli agenti operanti ad approfondire gli accertamenti. All’atto della perquisizione di iniziativa, infatti, privo di qualsivoglia prescrizione medica o titolo che ne potesse giustificare la detenzione, venivano rinvenuti nello zaino che portava al seguito ben otto confezioni di farmaci dopanti, appurato poi essere di provenienza estera. Viste le circostanze, il ventottenne veniva denunciato dai militari per il reato di utilizzo o somministrazione di sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche e per il reato di ricettazione.

