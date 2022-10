Buon momento per gli Allievi Under 17 del Modica Airone

Continua anche dopo la sosta il buon momento degli Allievi Under 17 del Modica Airone, società della famiglia Pitino. I ragazzi di mister Buccheri hanno dimostrato di essere una squadra solida e di voler dire la propria in questo campionato. Una gara entusiasmante quella giocata al Biazzo di Ragusa contro la Game Sport Ragusa, unico neo le decisioni arbitrali che hanno lasciato discutere in più di un’occasione.

Primo tempo timido per la formazione modicana che lascia campo alla squadra di casa e rischia in più di un’occasione. Buone le parate di Trovato che si fa spesso trovare pronto, come in occasione di un rigore concesso dall’arbitro e prontamente parato dal giovane numero uno.

Il gol casalingo è nell’aria e arriva con un imbucata che lascia spiazzati portiere e difesa ancora poco reattivi sulle giocate ragusane. Il primo tempo si chiude così con i rossoblu chiamati a recuperare lo svantaggio.

Nella ripresa si torna in campo con un piglio diverso, i modicani iniziano a spingere sull’acceleratore e trovano il pareggio con una grande ripartenza di Agosta che attira a se un paio di avversari, arriva Trovato S. a rimorchio e con un’accelerazione di cuore riesce a buttarla in rete. Tutto torna in parità e bisogna gestire, i ragazzi di Buccheri mostrano buone giocate e grande calcio, con una seconda ripartenza che porta Yu Suwa a tu per tu con il portiere ragusano che prima riesce a confondere l’attaccante poi deve arrendersi alla sua giocata 1-2. Sembra essere una gara ben indirizzata ma a pochi minuti dal termine l’arbitro assegna un secondo rigore, molto dubbio, che concede alla formazione casalinga di chiudere sul 2-2.

Una prova di carattere quella di Cavallo e compagni che hanno giocato e raggiunto un risultato vantaggioso con le unghie e con i denti, cresce il rammarico per le scelte arbitrali e per due punti che vanno via ma lasciano a Modica grandi certezze.

Salva