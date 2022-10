Monterosso Almo. Riuscita la festa di Maria Santissima Bambina

Domenica scorsa centinaia di persone, in particolare tanti bambini e ragazzi di tutte le età, presenti alle due processioni di Maria Santissima Bambina, conosciuta come la Madonna dei piccoli, che chiude le feste religiose estive del borgo montano Ibleo. Tanti fedeli, molti i forestieri provenienti dai centri vicini, hanno fatto da ala al passaggio della Madonna Bambina che nelle due processioni, mattutina e serale, ha percorso le principali vie del paese accompagnata dal corpo bandistico “Bellini” di Monterosso diretto dal Maestro Umberto Terranova. Molto caratteristica e molto partecipata la caratteristica “cena“ del pomeriggio in piazza Rimembranza con la vendita all’asta di prelibati dolci caserecci ma anche di animali come i conigli e di frutta (tutto donato dai fedeli). Spettacolari, anche stavolta, i giochi pirotecnici sia all’uscita Mattutina per la prima processione che la sera, prima del rientro della Madonna Bambina nella chiesa di Sant’Anna. Una festa di quartiere ben riuscita e molto partecipata.

