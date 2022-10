Modica. Alessandro Romano e la Perla Rara chiudono il tour estivo a Palazzo S.Domenico

Si è svolto sabato sera, patrocinato dal Comune di Modica, presso l’atrio di Palazzo San Domenico, il terzo appuntamento modicano dello spettacolo musicale-teatrale “Non si vince abbastanza” portato in scena da Alessandro Romano e La Perla Rara.

In questo, come nei due precedenti eventi tenuti al Chiostro di Santa Maria del Gesù e all’anfiteatro dell’Ente Liceo Convitto, la band ha proposto undici brani inediti, con testi in italiano e musiche scritte ed arrangiate dal gruppo. Come nelle altre occasioni, anche sabato il pubblico presente ha apprezzato lo spettacolo e le canzoni, ed il nuovo format musicale-teatrale, con monologhi recitati dall’attore-cantante Alessandro Romano ad introduzione del “tema” delle canzoni.

Salva