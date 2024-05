Fondi FSC 21-27: a Modica 30 milioni di euro

“Modica è stata tra le città più “premiate” dall’erogazione dei fondi FSC 2021-2027 e di questo non posso che rallegrarmene come chiunque raccolga i frutti del proprio lavoro”. Così l’Onorevole Ignazio Abbate sui circa 30 milioni di euro (29.776.626,33 €) in arrivo a Modica per la realizzazione di diverse opere. Nel dettaglio i fondi serviranno per tre importanti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico ovvero Via Gianforma a Frigintini con l’ultimo stralcio dell’opera (3.100.000) che si aggiunge a 4.800.000 già stanziati, il torrente Janni Mauro (3.250.000) e Viale Medaglie d’Oro (3.250.000). Per l’illuminazione con impianto fotovoltaico formato da 450 corpi illuminanti per circa 15 km di strada coperta (1.557.908). Per i lavori di restauro conservativo delle decorazioni interne della Chiesa di S.Giorgio (3.618.000) e infine per l’opera economicamente più importante, la realizzazione della nuova circonvallazione di Modica, attuale via Bugilfezza – S.Giovanni al Prato, per la quale sono stati stanziati ben 15 milioni di euro. “Sono pienamente soddisfatto della suddivisione dei fondi – commenta l’esponente della DC – perché riguardano opere di fondamentale importanza ognuno nel proprio settore. I tre interventi di mitigazione del rischio idrogeologico – rigenerazione urbana serviranno a prevenire disastri dovuti al maltempo anomalo, come successo già diverse volte nel corso degli ultimi anni. L’impianto di illuminazione, di ultima generazione e a consumo zero visto la presenza dei corpi auto illuminanti ad energia solare, sarà a servizio di una zona densamente popolata e completamente al buio da sempre. Gli interventi di restauro interno del Duomo di S.Giorgio non erano più procrastinabili perché più il tempo passa e più rischiamo di perdere un patrimonio dell’umanità. Grazie a questi lavori riporteremo all’antico splendore una perla del barocco mondiale. E infine la circonvallazione. Un’opera che rivoluzionerà la circolazione per la Città di Modica e per tutto il comprensorio. Attualmente è la Bugilfezza – S.Giovanni al Prato che diventerà la circonvallazione di Modica e permetterà di bypassare l’asse viario del Polocommerciale raggiungendo da c.da Beneventano, in poco tempo, via Sorda Sampieri e lo svincolo autostradale. Essa unirà inoltre le due Strade Statali, la 115 e la 194, senza passare dal centro abitato. Fin dal mio mandato come Sindaco, insieme alla mia squadra assessoriale, abbiamo lavorato in questa direzione ed oggi finalmente vediamo concretizzarsi il progetto. Ho già parlato con il Commissario Valenti e l’Ing. Sinatra del Libero Consorzio di Ragusa che mi hanno garantito tempi celeri in modo da espletare al più presto la gara d’appalto.

Salva