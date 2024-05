Modica. Tutto tace sugli 11 Stipendi arretrati degli ex lavoratori SPM

Come si fa a vivere serenamente se non si percepisce lo stipendio per undici mesi? A scriverlo è il coordinatore cittadino Sud chiama Nord, Giovanni Cavallo – Ma che atmosfera ci potrà essere in una famiglia che non riesce a onorare gli impegni assunti e soprattutto fatica a mettere qualcosa a tavola? Saltano le rate del mutuo, le rate dell’autovettura quanto mai necessaria in una città priva di servizi di trasporto pubblico adeguato. Si rischia di perdere questi beni. Poi c’è anche la questione dei tributi comunali non pagati. Oltre il danno la beffa visto che la società di riscossione busserà alla loro porta. Questo è il calvario – continua Cavallo – che vivono le 47 famiglie la cui fonte di reddito è legata in buona parte, per alcune è la sola fonte di reddito, al lavoro svolto alle dipendenze della SPM, società a totale partecipazione pubblica. La dote lasciata in eredità dall’amministrazione Abbate, della quale ne faceva parte l’attuale sindaco ed era sostenuta da diversi consiglieri comunali che attualmente sostengono la Giunta Monisteri, è di 4.5 milioni di euro di debiti con la SPM in liquidazione. Ad andarci di mezzo – dichiara il coordinatore cittadino, oltre ai fornitori, le maestranze che come detto in precedenza vantano undici mesi di stipendi arretrati.

Da qualche settimana gli operai sono alle dipendenze della nuova società GESCO e pare abbiano ricevuto una qualcosina in acconto stipendio. Ora, ci chiediamo, dopo avere immaginato lo stato d’animo delle famiglie interessate, con quale serenità l’amministrazione comunale e la sua maggioranza tergiversano nel trovare una soluzione immediata al problema? Quando pensano di potere consentire a queste famiglie di tornare a vivere serenamente? Ma le vogliono veramente affamare? Ci diranno che anche questo problema è legato all’approvazione del bilancio consuntivo 2022 il che significa non si sa quando.

Potremmo benissimo dire dall’eredità dell’amministrazione Abbate all’immobilismo della Giunta Monisteri. Anche su questa vicenda il coordinamento cittadino di Sud Chiama Nord, sollecita l’amministrazione e la maggioranza consiliare affinché trovi una immediata soluzione al problema, magari vestendo i panni di ogni componente delle famiglie degli operai della ex SPM. Se c’è volontà si può fare.

