Immigrazione e asilo: si cambia…l’opinione di Rita Faletti

Dopo lunghe trattative tra Commissione Consiglio e Parlamento europei, il nuovo Patto su migrazione e asilo è stato approvato. Von der Leyen aveva detto: “In Europa entra chi vogliamo noi”, sottolineando l’importanza di adeguare il nuovo regolamento alla necessità di sicurezza del territorio dell’Unione e dei suoi confini esterni. Il pacchetto prevede una accelerazione alla frontiera per i richiedenti asilo che provengono da paesi ritenuti sicuri e un’estensione della detenzione amministrativa per chi è considerato “una minaccia per la sicurezza nazionale o l’ordine pubblico” e chi fornisce informazioni false alle autorità. Gli Stati membri dovranno dotarsi di strutture atte ad ospitare le persone durante l’esame della richiesta. Se l’esito è negativo, il rimpatrio è previsto entro 12 settimane. Per i paesi che si sottraggano all’accoglienza, un sistema di solidarietà obbligatoria stabilisce che la quota di migranti sia sostituita con quote di denaro, personale e mezzi al paese che se ne farà carico. Rimane il principio cardine del regolamento di Dublino: al paese di primo ingresso spetta il compito di esaminare la domanda d’asilo e rafforzare la procedura d’identificazione, nazionalità, età, impronte digitali e immagine del volto. Soddisfatte von der Leyen e Metsola, favorevoli popolari, socialisti e liberali. Scholz approva l’accordo e il presidente svedese del Pse, Stefan Loefven, lo considera necessario e costruttivo perché l’attuale sistema è diventato insostenibile. Innegabile il contributo di Giorgia Meloni che ha dimostrato, con il Protocollo Roma-Tirana, la possibilità di smuovere le acque di una palude culturale per cui “intanto li accogliamo tutti, poi si vedrà”. Vota a favore FI, contrari Lega, Le Pen, Orban e il Pd di Schlein, in disaccordo con il gruppo di appartenenza europeo, “non tutela abbastanza i paesi di prima accoglienza e mette in pericolo i diritti umani”. I più critici Amnesty international, Save the Children, Caritas, Acli, Cgil, Arci e diverse Ong secondo cui il nuovo sistema è “mal concepito, costoso, crudele”. Ci sono anche paesi che vogliono soluzioni diverse per chiudere ulteriormente le frontiere, inclusa la possibilità di trasferire migranti e richiedenti asilo verso paesi extra Ue. Con 320 voti a favore e 276 contrari, il premier inglese Sunak è riuscito a far approvare al Parlamento di Westminster il Safety of Rwanda Bill, che prevede la deportazione nel paese africano degli immigrati illegali che sbarcano sulle coste dell’isola, senza possibilità di ritorno. Lo scopo è disincentivare il flusso migratorio verso la Gran Bretagna. Nei Paesi Bassi, la nuova coalizione di governo di destra con Gert Wilders leader, ha promesso di adottare una politica su asilo “tra le più severe di sempre”, che varrà anche per i lavoratori extracomunitari non qualificati e studenti. “Le persone in Africa e Medio Oriente inizieranno a pensare che potrebbero stare meglio altrove”, ha detto e “I Paesi Bassi saranno di nuovo nostri”. Nel suo discorso alla stampa, Wilders, che vive sotto scorta da 15 anni, ha parlato anche della direzione del paese in politica estera, precisando che sosterrà sempre il diritto all’esistenza e alla sicurezza di Israele e sta studiando il trasferimento dell’ambasciata da Tel Aviv a Gerusalemme. Rispetto all’Ucraina, la coalizione, composta da 4 partiti di destra, che non sarà lui a guidare, manterrà il sostegno politico e militare a quel paese e renderà vincolante la spesa di almeno il 2 per cento del pil per la Difesa, in linea con le richieste della Nato. Sempre coerente con la propria ideologia, nel 2004 si oppose all’ingresso della Turchia nell’Unione europea. Da quella volta, i consensi sono progressivamente aumentati anche in ragione delle critiche all’integralismo islamico in Europa. Le soluzioni vanno adeguate alle situazioni, con pragmatismo.

