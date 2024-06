Chi difende l’Ucraina?…l’opinione di Rita Faletti

Kharkiv è a 40 chilometri dal confine russo e da settimane il bersaglio su cui si concentrano continui attacchi russi. Missili e bombe plananti sganciate dagli aerei di Mosca senza entrare nello spazio aereo ucraino e controllate a distanza, colpiscono infrastrutture e palazzi con l’intento evidente di fare morti tra i civili. L’attacco recente al supermercato ha provocato una strage, confermando la volontà del Cremlino di uccidere per terrorizzare la popolazione. La tattica usata dall’inizio della guerra. E’ da qualche mese che l’area di Kharkiv subisce attacchi che gli ucraini cercano di fermare combattendo con un braccio dietro la schiena. Pur disponendo di missili americani Atacms a lungo raggio e semplici da maneggiare, gli Stati Uniti ne hanno consentito l’uso solo all’interno dell’Ucraina per evitare azioni contro il nemico nel suo territorio. Così, la Russia ha approfittato per intensificare i bombardamenti e ammassare truppe ai confini con la scusa di doversi difendere. A cosa serve allora dotare di armi chi è aggredito brutalmente se quelle armi non può usarle? La situazione di impasse ucraina e l’avanzata russa, benché modesta, provano che la capacità di difesa dipende dalla varietà di armi e dalla quantità, ma viene vanificata se ci sono condizioni assurde che ne limitano l’uso. Come assurda è la distinzione tra difesa e offesa nella dinamica di una guerra. Zelensky ha rivolto un appello agli alleati occidentali perché rimuovano i divieti e ha chiesto altri F-16, sistemi di difesa aerea e da combattimento per abbattere i missili e i bombardieri russi che colpiscono da basi vicine al confine. David Cameron ha inviato Stormshadow e il 2 maggio ha sciolto il veto ritenendo che l’Ucraina abbia il diritto di difendersi come crede con le armi che riceve. Alcuni giuristi spiegano che, secondo una lettura della norma costituzionale che stabilisce la legittimità di fornire armi al paese vittima di un’aggressione, il fatto che quella fornitura venga impiegata entro il territorio aggredito o in quello dell’aggressore, sul piano giuridico è irrilevante. Del resto, appare ovvio che per impedire un bombardamento su Kharkiv, l’Ucraina debba attaccare le basi da cui i bombardieri decollano, cioè il suolo russo. Jens Stoltenberg, che non è demente come Putin vorrebbe far credere, ha sollecitato gli alleati Nato a riconsiderare le limitazioni nell’uso delle armi fornite all’Ucraina. Gli stati europei si sono spaccati. Da una parte Macron e Scholz che hanno convenuto che i veti devono cadere, seguiti dai paesi dell’est e del nord Europa, che sono anche quelli che rispetto al pil hanno investito di più in armamenti destinati all’Ucraina. La Germania è in testa con 20 miliardi. Nell’incontro con Scholz, il presidente francese ha detto di avere un piano per addestrare gli ucraini e ha ripetuto che se sarà necessario invierà truppe francesi. Pressato dagli alleati, Biden ha finalmente autorizzato l’uso delle armi americane per colpire obiettivi russi, ma limitatamente alla regione di Belgorod dove si trovano le basi dell’offensiva russa. L’obiettivo è liberare il territorio ucraino. In Europa, Spagna Grecia e Italia non hanno condiviso la scelta. E’ chiaro che la questione ha valenza politica. In Italia, maggioranza e opposizione per la prima volta si trovano sulla stessa barricata in un intruglio di pose pacifiste, ipocrisia, convenienza politica, cinismo e inefficacia. “Non siamo in guerra con la Russia”, “dobbiamo evitare una escalation”, “ci vuole prudenza”, “i governi delle democrazie occidentali ci portano verso la Terza guerra mondiale” (bum bum!). Dopo due anni e mezzo di attacchi terroristici contro un paese indipendente, dopo iterate minacce di un Armageddon nucleare rivolte alle democrazie da parte di un paese governato da un terrorista e alleato di terroristi, che conta sull’impunità, stupisce la “viva” preoccupazione che fa battere in ritirata i sovranisti di destra e i moralisti di sinistra.

