L’Associazione “Schierarsi” Modica raggiunge il primo obiettivo

L’Associazione culturale “Schierarsi” Piazza di Modica, raggiunge il primo obiettivo attraverso la raccolta delle firme a sostegno della legge d’iniziativa popolare per il riconoscimento dello stato della Palestina con capitale Gerusalemme Est.

Anche la Piazza di Modica ha contribuito a raggiungere e superare in tutta Italia la soglia delle 50 mila firme necessarie per la presentazione della suddetta legge d’iniziativa popolare. In queste settimane per i soci ed i simpatizzanti dell’associazione la raccolta firme è stata l’occasione per sensibilizzare i cittadini non solo sulla drammaticità degli eventi in Palestina, ma anche sulla insensatezza di tutti gli altri eventi bellici e in particolare di quello che sconvolge il territorio e le popolazioni sul suolo ucraino.

Fra le persone che abbiamo incontrato, da molti abbiamo raccolto il disappunto per le scelte governative in merito ai conflitti, le conseguenze economiche che ne sono derivate, il timore di venire coinvolti in una insensata guerra nucleare, ed la netta disapprovazione della propaganda mediatica che sembra anticipare posizioni interventiste.

Dunque un contributo concreto, quello del gruppo di Modica, contro la guerra e a sostegno di una proposta di soluzione affidata al riconoscimento dello Stato della Palestina, come già avvenuto – al contrario del Governo italiano – con l’approvazione da parte diversi stati europei, come Spagna, Irlanda e Norvegia che si sono aggiunti ai 139 Paesi che in tutto il mondo hanno già compiuto questo importante passo.

Gli attivisti modicani ritengono che tali azioni siano più efficaci di ogni altra e sicuramente dell’uso delle armi e della politica estera dei Paesi che, appoggiando o prospettando strategie di guerra, fomentano l’odio fra popoli e consentono le orribili vicende di distruzione e morte a cui oramai quotidianamente i notiziari ci hanno abituati.

L’associazione “Schierarsi” Modica ritiene che l’attuale campagna elettorale in vista delle imminenti elezioni europee sia un banco di prova per capire chi veramente è contro la guerra e l’invio delle armi e a favore della pace e chi invece persegue nel nostro Paese e in Europa strategie belliche, pensando di risolvere in tal modo ogni conflitto.

La piazza di Modica proseguirà il suo impegno civico, attraverso le iniziative promosse a livello nazionale nonché a livello locale, volte a tutelare i diritti di tutti i cittadini e ad affermare i valori che ne costituiscono le sue fondamenta.

L’associazione invita i cittadini ad aderire con una firma online a sostegno della suddetta legge, che sarà prossimamente presentata in Parlamento per la sua approvazione, al seguente link di riferimento: https://www.associazioneschierarsi.it/palestinalibera/ .

