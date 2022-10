Calcio. La Virtus Ispica inizia a giocare sul 2-0 col Siracusa

“Abbiamo pagato lo scotto di giocare al De Simone, un tempio del calcio siciliano. Alcuni dei nostri hanno subito una sorta di timore reverenziale. I padroni di casa se ne sono accorti e ci hanno punito con un uno-due che avrebbe messo kappaò chiunque. E, però, dopo le due reti subite, abbiamo cominciato a giocare in maniera più lineare, senza troppi fronzoli, creando qualche pensiero di troppo al portiere locale. Certo, una sconfitta dispiace sempre. Ma direi che salvo per intero la mia squadra, soprattutto i giovani, per la vitalità che ha dimostrato”.

Il tecnico della Virtus Ispica, Giuseppe Trigilia, commenta così il 3-0 che i giallorossi hanno patito in terra aretusea. Dopo il doppio vantaggio dei locali, la Virtus Ispica ha cercato di reagire e lo ha fatto con una certa determinazione, riuscendo, addirittura, a sfiorare la rete con Priola che, a inizio ripresa, ha pure colpito il palo. “Nessuno – continua Trigilia – avrebbe avuto nulla da ridire se avessimo firmato il 2-1 che avrebbe potuto segnare il nostro tentativo di recuperare la partita. E, invece, nel nostro migliore momento, abbiamo subito il 3-0. Pazienza, certe gare nascono storte e proseguono peggio. Ma non dobbiamo rammaricarci perché secondo me siamo sulla strada giusta. Stiamo costruendo qualcosa di adeguato con piena consapevolezza delle nostre potenzialità e anche gli ultimi innesti si sono rivelati all’altezza della situazione. Continuiamo a impiegare pure le giovani leve che, chiamate in campo, danno il massimo per cercare di eguagliare i propri compagni di squadra. Comunque, cerchiamo di resettare subito l’esito di questa partita e pensiamo al nostro prossimo avversario che si chiama Città di Taormina e che, quindi, non possiamo permetterci di prendere sottogamba”.

