Avimecc Volley Modica chiude la fase di preparazione col Catania

Con il test match di sabato sul campo dell’Universal Catania, l’Avimecc Volley Modica ha concluso la lunga fase di preparazione al campionato di serie A3 che prenderà il via domenica prossima.

Dopo i due giorni di pausa concessi da coach Giancarlo D’Amico, infatti, la squadra biancoazzurra tornerà a lavorare domani con la settimana tipo e puntando l’obiettivo alla prima uscita che coincide con l’atteso derby con la Farmitalia Catania.

Durante la fase di preparazione, D’Amico e il suo staff tecnico hanno potuto conoscere la squadra anche a livello caratteriale e la crescita del gruppo sotto diversi punti di vista.

“E’ stato un periodo intenso – spiega coach D’Amico – in cui il gruppo si è adattato subito ai ritmi di lavoro che io e il mio staff abbiamo richiesto. Passo dopo passo abbiamo aggiunto sempre più qualità, ma dobbiamo migliorare ancora sulla costanza e come risolvere i temi tecnici che si presentano di volta in volta durante le fasi di gioco, ma sono molto contento della crescita individuale nei fondamentali. Da domani – continua – si inizia la settimana tipo dopo due mesi in cui la squadra ha imparato a conoscersi. L’impatto e l’approccio alla gara di domenica, tuttavia,ci consegnerà il fotogramma delle nostre reali condizioni fisiche e mentali. Le mie sono sensazioni positive, ora però tocca confrontarsi sul campo che credo sia il giudice supremo. Iniziare la stagione con un derby molto sentito– conclude Giancarlo D’Amico – non è il massimo, perchè queste partite sarebbe meglio affrontarle in una fase avanzata della stagione, quando si è più brillanti in condizione. Lo affronteremo come la nostra prima partita ufficiale della stagione con la voglia di fare bene davanti al nostro pubblico che spero sia presente in gran numero al “PalaRizza” perchè sono certo che il loro apporto e supporto sarà fondamentale ai fini del risultato finale”.

Salva