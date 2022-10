Ragusa. Bilancio positivo per #pigiamarun 2022

“ Sono stati mesi adrenalinici che ci hanno visto impegnati nell’organizzazione di un evento che, per la prima volta, è stato realizzato in provincia. Ad affermarlo è Maria Teresa Fattori, Presidente LILT di Ragusa.

Ragusa infatti, ha aderito assieme ad altre 20 provincie in tutta Italia. L’obbiettivo chiaro sin da subito, ci ha chiamato come organizzazione e come singole persone, a dare un contributo perché la LILT da sempre, si occupa di prevenzione e supporto alle persone malate di tumore. In questo caso, la mission è stata quella di offrire un supporto economico alle famiglie dei bambini affetti da tumore, le quali sono costrette ad andare fuori provincia per curare i propri figli. Abbiamo incontrato un grande consenso da parte di tutti, dai cittadini che hanno fatto le loro donazioni in cambio del pacco dono, agli sponsor che non ci hanno fatto mancare il loro appoggio, alla condivisione dell’iniziativa da parte delle istituzioni locali. È stato un evento importante, conclude Fattori, non solo per la finalità, ma anche per ciò che concerne la sensibilizzazione delle persone al problema. L’attività della LILT, naturalmente, non si ferma. Siamo già pronti per la nuova campagna autunnale “nastro rosa” che vedrà tutti gli ambulatori LILT della provincia coinvolti. Ma di questo nei prossimi giorni daremmo maggiori dettagli. Per il #pigiamarun 2022, mi corre l’obbligo di ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita”

