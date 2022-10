Calcio. Verso Modica-Santa Croce, 21 convocati, manca Micoli

Il Modica calcio ha chiuso stamattina il lavoro di preparazione alla gara di domani, contro il Santa Croce, valida come quarta giornata di campionato. Non sarà della partita Nicolas Micoli. Il Miami United (società professionistica statunitense), in estate, quando ancora Micoli non era tesserato con il Modica, ha fatto richiesta di transfert dall’Italia agli Stati Uniti.

Questa richiesta è rimasta ferma fino al 22/09.

Non è stata mai fatta rinuncia a questa richiesta da parte della società del Miami e, senza che il giocatore sapesse nulla, la richiesta è stata trasmessa dalla USSF, la federazione USA, alla FIGC, il 22 di settembre. Essendo questa una richiesta pervenuta da una società professionistica, la FIGC, trascorsi 7 giorni dalla richiesta di transfert, non può fare altro che inviarlo, dato che Nicolas Micoli, in Italia, ricopre lo status di calciatore dilettante. Da giorno 28 di settembre, Nicolas Micoli, non è più un calciatore tesserato in Italia, nel Modica calcio, com’è stato invece regolarmente, sino allo scorso martedì, 27 di settembre.

L’unica strada possibile perché Micoli torni ad essere un calciatore del Modica, dato che i trasferimenti sono chiusi, è che la federazione statunitense rilasci una dichiarazione alla FIGC nella quale dica di aver richiesto il transfert per errore e che intende rinunciarvi. In questo modo la Federazione Italiana Giuoco Calcio, può evadere positivamente e nuovamente, la richiesta del Modica calcio di tesserare il calciatore. Siccome la dichiarazione ‘“di errore” della USSF, la federazione calcio degli Stati Uniti, tarda ad arrivare, Nicolas Micoli, al momento, è fuori dalla “rosa” del Modica, poiché non tesserato e perché la società Modica calcio, non può opporsi all’attuale status quo, perché il rifiuto del transfert da parte di una società, è riservato solo ai calciatori professionisti.

“E’ un peccato – dice il tecnico rossoblu Giancarlo Betta – non avere a disposizione Micoli che stava entrando in forma e che era perfettamente amalgamato con il gruppo squadra. Purtroppo ne devo fare a meno per ora ma questo non deve essere un limite rispetto ad una partita che ci deve riportare a vincere. Siamo reduci da un buon risultato in Coppa, a Comiso ma possiamo fare di più. Inutile paragonare l’ultima nostra sfida, 10 giorni fa, contro il Santa Croce. Situazioni ben diverse rispetto a quelle che ci saranno domani; la squadra di Gaetano Lucenti, è un ottimo gruppo, molto compatto, veloce davanti e che è difficilissimo da battere. Sono solidi e definiti nel gioco. Una squadra ‘di categoria’ che cresce e che metterà in difficoltà chiunque incrocerà nel suo cammino. Noi stiamo bene e stiamo crescendo. E’ stata una settimana di lavoro, con il break della gara di Coppa, ed un po’ step di crescita. Domani, sarà anche la prima convocazione di Coria in campionato e lui è un altro innesto ottimo per corroborare la mia squadra. Stiamo bene e, man mano che passano i giorni, abbiamo sempre più consapevolezza dei nostri mezzi”.

Convocati per la gara Modica-Santa Croce di domenica 2 Ottobre, h. 15.30, quarta giornata del Campionato di Eccellenza, girone B, stadio ‘Vincenzo Barone’.

Portieri: Incatasciato, Misseri G., Petrolo.

Difensori: Aquino, Butera, Carpinteri, La Cognata, Musso, Sigona, Scrugli, Vindigni.

Centrocampisti: Coria, Misseri S., Pellegrino, Prezzabile, Riela, Sangare’.

Attaccanti: Agodirin, Falco, Lorenzo, Pandolfo.

