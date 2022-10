Trofeo Coni nazionale danze sportive: vincono 2 comisani

I due ragazzi che compongono il duo Show Latin, Martina Disabato e Mattia Tirelli della scuola di ballo Special Stars Dancing di Giuseppe Cassibba stanno rappresentando la Sicilia, ed in particolare la città di Comiso, al Trofeo Coni per la disciplina danze sportive che si sta svolgendo nella Valdichiana Senese in Toscana. Ieri pomeriggio la squadra comisana con un altro Duo, hanno incassato la meritata vittoria. Quindi oltre ad essere campioni regionali e campioni italiani adesso sono vincitori del trofeo Coni 2022 nelle danze sportive portando in alto il nome della Sicilia, della provincia di Ragusa e del comune di Comiso. “ A loro, al maestro Giuseppe Cassibba ed alle famiglie di questi due valenti e bravi ragazzi, – afferma il sindaco Maria Rita Schembari – vanno i miei complimenti e i miei migliori auguri per futuri successi” .

