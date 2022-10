Csen Ragusa. Promosso momento di formazione di alto livello

Un momento di formazione professionale di altissimo livello è stato promosso dal comitato provinciale Csen Ragusa ed è in programma venerdì pomeriggio, 7 ottobre, e sabato mattina, 8 ottobre, presso la sala Avis di via della Solidarietà a Ragusa. Il corso di formazione gratuito è riservato agli operatori del terzo settore, alle Associazione sportive dilettantistiche e ai dottori commercialisti. A questi ultimi saranno riconosciuti otto crediti formativi. Parteciperanno, in qualità di relatori, Simone Boschi, commercialista in Firenze, esperto del terzo settore, consulente in sport management, accreditato FiscoCsen; Francesco De Nardo, componente direzione nazionale Csen e coordinatore nazionale di FiscoCsen, pubblicista; Ugo Spicocchi, componente direzione nazionale Csen e coordinatore nazionale di FiscoCsen, pubblicista. Alla fine, a tutti i partecipanti, sarà consegnato un attestato di partecipazione. “Stiamo proponendo – afferma il presidente provinciale Sergio Cassisi, che è anche componente della direzione nazionale Csen – il meglio che potevamo proporre in questa fase per quanto riguarda i relatori che animeranno questo momento di formazione. Invitiamo a partecipare tutti gli addetti ai lavori e i professionisti interessati perché acquisiranno molte nuove nozioni su una questione che riguarda un numero sempre più elevato di operatori”.

