Vittoria. Illuminazione pubblica, Nicastro: “Consegnati lavori”

Consegnati i lavori relativi alla “Fornitura e collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a Led da installare presso aree comunali di Vittoria e Scoglitti”. E’ l’assessore comunale ai Lavori pubblici, Giuseppe Nicastro, a darne comunicazione spiegando che si tratta di lavori finanziati nell’ambito dei contributi assegnati all’ente di palazzo Iacono previsti dalla Legge 160/2019 denominata “Contributi destinati per investimenti per opere pubbliche di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile”. Il progetto esecutivo complessivo ammonta a un importo totale di 170.000 euro. Saranno sostituiti o installati, laddove ritenuto necessario, nuovi pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a led al fine di migliorare le condizioni illuminotecniche delle aree oggetto di intervento e soprattutto per un miglioramento di efficientamento e di risparmio energetico. Le aree oggetto di intervento si trovano dislocate nel territorio comunale di Vittoria e Scoglitti in particolare: piazza Sorelle Arduino e scuola Sciascia a Scoglitti e le scuole Caruano, Marconi, Pappalardo e Portella delle Ginestre a Vittoria. “E’ la dimostrazione più evidente – afferma Nicastro – che siamo un’Amministrazione comunale attenta e, grazie alla supervisione del sindaco, l’on. Francesco Aiello, stiamo cercando di risolvere, uno dopo l’altro, tutti i problemi di una città che, per anni e anni, era stata abbandonata a se stessa, anche per quanto riguarda gli aspetti più ordinari come quelli legati alla pubblica illuminazione. Anche nella mia qualità di assessore alle Energie rinnovabili, il progetto in questione ci consente di dare una risposta all’individuazione di quelle fonti energetiche che, soprattutto in un momento critico e delicato come questo, si rendono sempre più necessarie. Inoltre, il provvedimento di cui stiamo parlando è l’ennesima prova che stiamo ponendo sotto i riflettori anche le scuole oltre a determinate aree di Scoglitti. Sono le nostre priorità quelle che, assieme al sindaco, abbiamo scelto di mettere in evidenza. L’attività la portiamo avanti in sinergia nonostante le difficoltà di un Comune strutturalmente deficitario. L’obiettivo, comunque, è sviluppare una progettualità futura che faccia comprendere alla cittadinanza quale l’idea di città che abbiamo in mente. Voglio ringraziare, inoltre, gli uffici dell’assessorato ai Lavori pubblici e la Cuc in quanto, sebbene la notoria carenza di personale, profondono la massima professionalità e portano avanti un lavoro straordinario. E’ veramente un’azione di squadra grazie alla direzione del sindaco che, come abbiamo visto, fornisce i propri frutti volti a migliorare l’aspetto e la funzionalità della nostra Vittoria”.

Salva