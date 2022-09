Modica. Una giusta causa e un bisogno d’aiuto scoperto casualmente

Come sempre, la mattina appena mi alzo, apro il mio profilo Facebook e scorro i post nella bacheca. Anche questa mattina ho compiuto questo gesto, mentre scorrevo sono stato colpito dalla bellezza di un viso, ho attenzionato questo volto ed ho capito che si trattava di una ragazza che ha bisogno d’aiuto. Maria Guastella, conosciuta come Maria Cocca, è una ragazza modicana di 38 anni, è stata sempre un po’ “cicciotella”, ma dall’età di 18 anni le proprie gambe iniziano a gonfiare palesemente. Immaginate che cosa possa provare una ragazza di 18 anni, nel pieno della sua gioventù e della sua bellezza vedendo trasformare il suo corpo.

Inizia ad indagare sul perché le sue gambe abbiano subito questa trasformazione, tutti le dicono che tutto ciò è causato dalla sua obesità, pertanto potete immaginare i complessi mentali che ha avuto Maria nella sua adolescenza. Inizia a dimagrire ma i suoi problemi persistono e lo sconforto aumenta.

Grazie ai social trova un gruppo dove si parla di lipedema, finalmente trova qualcuno con la sua stessa problematica, capisce che non è un problema di obesità, come le avevano detto, ma che si tratta di una malattia. La lipedema è una malattia cronica e invadente che provoca un accumulo abnorme di grasso sottocutaneo nelle gambe. Tutto ciò provoca progressivamente anche invalidità in quanto non si riesce a deambulare.

Maria si sottopone ad una visita specialistica e scopre di essere già in un secondo stato molto avanzato e sta entrando nel terzo stato. Le dicono che per ritornare alla normalità, deve sottoporsi a tre quattro interventi distanziati nel tempo.

Purtroppo scopre che questi interventi non li passa la sanità pubblica, non comprendo il motivo, hanno un costo di 5 mila euri ciascuno. Maria non ha la disponibilità economica e quindi cade nuovamente nello sconforto.

Adesso, con enorme coraggio, decide di divulgare la sua storia e aprire una raccolta fondi, nella speranza che possa riuscire a raggiungere la somma necessaria per gli interventi.

La mia disabilità mi ha creato una profonda sensibilità nei problemi altrui. Pertanto vi invito con tutto il cuore a donare anche una piccola somma, a noi non cambia nulla donando pochi euri, ma a Maria potrebbe cambiare la vita. Ecco il link per poter effettuare le donazioni: https://buonacausa.org/cause/intervento-lipedema-cocca.

Carissima Maria, spero tanto che tu possa ritrovare la tua integrità fisica abbinandola alla tua bellezza.

Nele Vernuccio

