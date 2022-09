Il sito web aziendale: ecco come dev’essere

Molte aziende ormai sono presenti sul web ma spesso con siti internet inadeguati.

Scopriamo come dev’essere un sito web aziendale.

Creazione e realizzazione di siti web professionali

Quando si deve creare un sito web di un’azienda non si improvvisa mai. Bisogna innanzitutto valutare degli aspetti essenziali:

caratteristiche e necessità dell’azienda

target di utenza a cui si deve rivolgere il sito web

a cui si deve rivolgere il sito web tipologia di prodotti (o servizi) venduti sul sito web

(o servizi) venduti sul sito web studio dei siti dei competitor

Chi si occupa di creazione e realizzazione di siti web professionali sa benissimo che questo passaggio è indispensabile per la corretta riuscita del progetto.

Realizzare un sito web senza tener conto di eventuali necessità dell’azienda, del tipo di prodotti venduti o del tipo di target a cui ci si rivolge, significa realizzare qualcosa che sicuramente non andrà bene e sarà da modificare con il risultato che il sito invece di essere professionale sarà un sito web con le pezze.

Quali funzionalità deve avere il sito web

Le funzionalità di in sito web variano da caso a caso. Infatti se sarà un e-commerce dovrà avere le funzionalità del catalogo, del carrello e del check out. Se sarà un sito informativo dovrà avere delle funzionalità di ricerca avanzate in maniera tale da agevolare gli utenti nella ricerca di informazioni.

Inoltre potrebbero esserci delle funzionalità legate ad una particolare tipologia di prodotto venduto sul sito.

Ogni sito web deve disporre delle funzionalità che il tipo di servizio o prodotto venduti sul sito ed il tipo di target a cui ci si rivolge potrebbero richiedere.

Le funzionalità per migliorare la navigazione e perciò l’esperienza utente nel sito ripagano sempre in termini di conversioni e perciò aumentano il fatturato.

Creare siti web professionali gratis

Sul web esistono delle piattaforme che consentono di creare siti web professionali gratis. Si tratta di piattaforme che dispongono di un numero limitato di tipologie di layout (non modificabili) tra cui scegliere e che offrono un numero limitato di funzionalità.

Ovviamente visti gli aspetti da tener conto per realizzare un sito web ed il fatto che debba disporre di funzionalità per migliorarne la navigazione, i siti web che si possono produrre con queste piattaforme sono ben distanti dal poter essere considerati professionali.

Prezzi della realizzazione di siti web professionali

Molto spesso accade che venga fatta la domanda: quanto costa un sito web professionale?

In realtà non esiste un listino standard per i prezzi della realizzazione di siti web professionali.

Il prezzo varia in base a molti elementi, dal layout che potrebbe essere più o meno complesso, al tipo di funzionalità da inserire, al fatto che debba o no essere e-commerce, ecc.

La miglior cosa da fare è chiedere il preventivo a dei professionisti che valuteranno il caso specifico e forniranno il preventivo.

I vari contratti vanno confrontati ma bisogna evitare di scegliere in base al prezzo più basso, bisogna infatti valutare tutti gli elementi presenti nel contratto perché spesso accade che il prezzo più basso in realtà non lo sia ma si tratti di un preventivo che comprende meno cose.

A chi fornisce il preventivo va chiesto anche di fornire esempi di siti web professionali realizzati così da poter valutare meglio.

