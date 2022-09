Calcio, Coppa Italia. Comiso-Modica, un gol per uno

Reti: 56’ Diara su rigore, 90’ Pandolfo

Comiso: Garcia, Greco, Marino, Leggio, Rotondo, Saporito, Cavallo (11’st Charty), Tomasello, Diallo, Diara, Bojang. All. Violante

Modica: G. Misseri, Musso, Butera, S. Misseri, D’Acquino, La Cognata, Scrugli, Coria, Agoridin, Falco, Sangarè. All. Betta

Con un gol di Pandolfo(nella foto a sinistra) al 90” il Modica evita la sconfitta in casa del Comiso al termine di una partita piacevole. I verdearancio hanno creato diverse occasioni non riuscendo a concretizzarle mentre i rossoblu continuano a denotare difficoltà in fase realizzativa. Ben quattro occasioni nel primo tempo

per i padroni di casa, rispettivamente con Diallo, Bojang e con l’ex Cavallo. Diallo al 28’ supera anche Misseri in uscita e si avvia verso la porta ma si defila troppo e perde il passo. Il Modica gioca meglio nella ripresa ma incassa la rete del vantaggio comisana in contropiede quando Diallo va via e in area viene atterrato da Misseri. Dagli 11 metri Diara non sbaglia. Il Modica si scuote e trova il pari allo scadere con Pandoldo che

mette in porta con un tiro dal limite dell’area.

Salva