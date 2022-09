Abbate. Venerdi la chiusura della campagna elettorale a Modica

Venerdi 23 settembre alle 21:00 Ignazio Abbate chiuderà ufficialmente la campagna elettorale per le Regionali 2022. Il comizio si terrà in Piazza Matteotti. “In un’era in cui la campagna elettorale si svolge prevalentemente sui social, abbiamo deciso di riportare la politica dove è nata: nelle piazze. Vogliamo parlare alla gente direttamente, senza l’intermezzo di uno schermo. Piazza Matteotti mi ha sempre accolto con grande partecipazione e calore. Quindi mi auguro di vedere tantissimi amici venerdi a salutare l’ultimo capitolo di questa avvincente avventura”.

