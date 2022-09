Comiso. Parte servizio trasporto extraurbano gratuito per anziani

Anche per l’anno 2023 sarà erogato il servizio di trasporto extraurbano gratuito per anziani. A darne comunicazione, il sindaco di Comiso Maria Rita Schembari.

“ E’ stato aperto il bando che scadrà il 28 settembre, afferma il Sindaco, per il trasporto extraurbano, con le linee AST, per tutte le destinazioni nella nostra regione – spiega il sindaco -. L’agevolazione sarà valida a decorrere dal primo gennaio 2023 ed è destinata alle donne over 55 e agli uomini over 60. Se l’istanza viene presentata da una persona singola, il reddito massimo annuo, con certificazione ISEE non può superare € 9300. Se invece si tratta di coniugi che rientrano nella fascia d’età prevista, il reddito complessivo non può superare € 18600. Per qualunque informazione, o per la presentazione dell’istanza, sono a disposizione gli uffici dei Servizi Sociali del Comune, siti presso via degli studi 20. Altresì – conclude il primo cittadino – è possibile accedere al bando e scaricare il modulo tramite il sito istituzionale del comune, www.comune.comiso.rg.it alla voce “ bandi e avvisi di gara attivi”.

