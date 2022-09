Ragusa, Nicita nuovo presidente dell’Ordine degli Architetti

Presso la sede dell’Ordine degli Architetti sono state attribuite le nuove cariche statutarie. Presidente è stato eletto Francesco Nicita, Vicepresidente Vittorio Battaglia, Tesoriera Anna Fidelio e Segretaria Chiara Mezzasalma.

Il Consiglio della Fondazione, scelto dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti e dall’assemblea degli iscritti all’Ordine degli Architetti è composto, inoltre, dai consiglieri architetti Guido Alparone, Alessandro Battaglia, Bruno Cosentini, Melissa D’Avola e Gianni Implatini.

La Fondazione ARCH studi e ricerche architetti nel Mediterraneo, istituita per iniziativa dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Ragusa, ha come scopo la valorizzazione della disciplina dell’architettura e della professione dell’architetto.

La Fondazione si occuperà di supportare e promuovere iniziative culturali organizzando mostre, dibattiti, incontri culturali, viaggi di studio, oltre ad istituire corsi di formazione e attività di ricerca e di supporto per l’aggiornamento professionale, in continuità con quanto già portato avanti dal precedente Consiglio di Fondazione presieduto dall’arch. Vittorio Battaglia.

Inoltre la Fondazione si vuole porre come soggetto interlocutore di enti pubblici e soggetti privati (associazioni culturali, gruppi di interesse), al fine di coordinare studi e ricerche sul nostro territorio, fornendo anche collaborazione nell’organizzazione di concorsi e consultazioni pubbliche.

“I temi da affrontare sono tanti ma intendiamo ripartire da dove abbiamo interrotto le nostre attività, nel 2020, prima del Covid. Vogliamo ancora approfondire i temi del riuso, del recupero e della rigenerazione, convinti che questi siano i temi su cui si giocherà il futuro dei nostri contesti urbani e paesaggistici”.

“Sono molto soddisfatto della composizione del nuovo consiglio -spiega Nicita – composto da architetti di grande esperienza come Vittorio Battaglia e Bruno Cosentini, professionisti affermati

come Alessandro Battaglia, Anna Fidelio e Gianni Implatini e giovani pieni di entusiasmo e determinazione come Guido Alparone, Melissa D’avola e Chiara Mezzasalma. Sono certo che si

sia formato un gruppo che lavorerà unito per la promozione del ruolo dell’architetto nella nostra società, per la promozione della buona architettura, la valorizzazione del paesaggio e dei nostri

beni culturali”.

Il nuovo Consiglio di Fondazione, in continuità con quanto già realizzato dal precedente, ha già in corso di elaborazione il programma di attività che verrà presentato alla cittadinanza in occasione di una prossima presentazione pubblica.

