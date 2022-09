La modicana Anita Lucenti rappresenterà la Sicilia a Miss Italia

Sarà la 19enne modicana Anita Lucenti a rappresentare la Sicilia alla finale nazionale di Miss Italia. La giovane è stata scelta nel corso della serata conclusiva delle prefinali nazionali, che si sono svolte a Fano, nelle Marche.

Anita Lucenti diventa così una delle ventuno finaliste di Miss Italia. Oggi ne sono state scelte una per ciascuna regione, mentre la ventunesima ragazza rappresenterà la capitale, Roma, dove peraltro si terrà la finale, in una data che la patron Patrizia Mirigliani comunicherà nei prossimi giorni. Anita Lucenti è stata selezionata pertanto fra le undici prefinaliste che si sono qualificate nel corso delle selezioni siciliane organizzate dall’agente regionale Salvo Consiglio. Al secondo posto – fra le siciliane – è giunta una ragazza di Santa Margherita Belice, la ventunenne Anastasia Pellegrino, che grazie al risultato ottenuto potrà partecipare anche l’anno prossimo alle prefinali nazionali. Terza una messinese, Alice Carbonaro, anche lei di 21 anni, alla quale va il diritto di ripartire nel 2023 dalle finali regionali, senza passare dalle prime prove di selezione. A un’altra siciliana, la ventottenne ragusana Lucrezia Di Matteo, è andata una fascia nazionale, quella di Miss Talento, scelta grazie a una performance teatrale in dialetto.

