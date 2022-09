Monterosso Almo, successo Ieri di Marco Ligabue in concerto

Ha riscosso un ottimo successo lo spettacolo musicale “Marco Ligabue in concerto” svoltasi ieri sera nella suggestiva location di piazza Sant’Antonio nell’ambito dei festeggiamenti di Maria Santissima Addolorata Patrona del borgo Monterosso. Il bravo Marco Ligabue di Correggio , fratello del contante più conosciuto Luciano Ligabue, per più di due ore , con musica rock e con canzoni sue e di famosi cantanti non solo ha intrattenuto il pubblico di tutte le età fino a dopo la mezzanotte ma lo ha poi coinvolto facendolo partecipare in maniera attiva alla sua performance con il canto e con le mani. Un gruppo musicale formato da un batterista , uno al basso ed uno alla chitarra elettrica, lo ha accompagnato in maniera perfetta e professionale . Per tutti i presenti è stato un bellissimo concerto interpretato da un grande artista. Nelle foto alcuni momenti del concerto.

