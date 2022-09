Finisce uno a uno tra Frigintini e Pro Ragusa, che hanno giocato al “Vincenzo Barone” di Modica. Per i modicani sono arrivati il primo punto e il primo gol stagionale. In vantaggio per primi gli ospiti e gol del pari frigintinese realizzato da Fusca. Sangiorgio, per la cronaca avrebbe potuto dare la vittoria ai rossoblu di casa ma ha calciato il rigore alto.

