Vittoria. Parco costiero di ponente, consegnati i lavori.

“Un altro importante risultato per Vittoria e Scoglitti. La Direzione Lavori pubblici, infatti, ha consegnato i lavori relativi alla riqualificazione dell’arenile della riviera Lanterna a Scoglitti nel tratto compreso tra il faro e via Del Mare dove saranno realizzate strutture per l’animazione socio-culturale, spazi per lo spettacolo e, ancora, spazi verdi per lo svago e le attività sportive. Stiamo parlando di un sito denominato Parco costiero di ponente”. A dare l’annuncio l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che evidenzia come il progetto, per l’importo di 600mila euro, sia stato finanziato con Ddg n. 1821 del 24 ottobre 2019 da parte dell’assessorato regionale – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e del lavoro in seguito all’avviso pubblico di partecipazione al bando Po Fesr 2014-2020. “Il progetto – chiarisce ancora Nicastro – è ubicato all’interno del lungomare Riviera “Lanterna”, limitrofa al progetto di riqualificazione del lungomare nella parte compresa tra il pontile di Ponente e l’ultimo lembo di spiaggia in direzione di via delle Raie. Il progetto con tutte le aree annesse occupa circa tre ettari di spiaggia. Ci saranno percorsi, una bambinopoli, un’area fitness, un’area cinema/teatro, un’area picnic, un campo di beach soccer, 4 campi da gioco di beach volley/beach tennis. Insomma, tutto quanto servirà per riqualificare nella maniera migliore questo tratto della spiaggia. Grazie alla supervisione del sindaco Francesco Aiello, stiamo ancora una volta dando prova di quanto la nostra Amministrazione tenga a garantire una oculata gestione di determinati percorsi tesi a migliorare la vivibilità sul nostro territorio comunale, nel centro urbano, nelle periferie, così come nella nostra frazione a mare. E non abbiamo remore nel portare avanti, come in questo caso, progetti già avviati perché il nostro unico interesse è quello di rendere più efficaci i servizi da garantire ai cittadini e riteniamo che, anche in questo caso, riusciremo nell’intento. Continuiamo a distinguerci come l’Amministrazione del fare e che guarda con la massima attenzione agli interessi legittimi di tutti. Stiamo lavorando con la consapevolezza che la strada è tutta in salita. Ma ciò non ci spaventa perché è certo che non ci tireremo indietro e, anzi, raccoglieremo le sollecitazioni provenienti dalla cittadinanza per fare sempre meglio. Ringrazio il sindaco Aiello ma anche i componenti della Cuc e la dirigenza dell’assessorato ai Lavori pubblici per la capacità che stanno dimostrando di sapere portare avanti un proficuo gioco di squadra che, giorno dopo giorno, ci sta permettendo di crescere”.

