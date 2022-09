Modica. Si è insediato nella parrocchia di S. Giorgio Don Michele Fidone

Si è insediato ieri sera a Modica il nuovo parroco della Chiesa di San Giorgio, Don Michele Fidone. Questi avrà anche la cura pastorale della Parrocchia di S. Teodoro di Modica alta.

La celebrazione d’insediamento è stata presieduta da Mons. Antonio Staglianò, amministratore apostolico della Diocesi di Noto, alla presenza di autorità civili e militari, e vi hanno partecipato i parrocchiani della comunità di San Giorgio, un nutrito gruppo di portatori di San Giorgio e parecchi fedeli della Madonnina delle lacrime; fra questi anche Giuseppe Fiore,(nella foto) ammalato da anni di Sla, che ieri grazie a coloro che lo assistono ha potuto prendere parte alla S. Messa e mostrare il suo affetto a don Fidone.

Nella sua omelia Mons. Stagliano ha ringraziato sia Padre Giovani Stracaquadanio che per circa quaranta anni ha servito la parrocchia di San Giorgio, sia l’entrante Padre Fidone per aver accettato, in uno spirito di servizio, il trasferimento, motivato dal “bisogno – ha dichiarato Staglianò – di creare le condizioni perché i sacerdoti lavorino insieme, in sinergia pastorale, sviluppando processi di maggiore comunione e integrazione tra le parrocchie e le istituzioni della città”.

Don Michele Fidone ha avuto parole d’affetto per i partecipanti all’eucaristia, sottolineando ciò che caratterizzerà il suo nuovo incarico: l’ascolto dei fedeli, l’accoglienza, la visita agli ammalati, il coordinamento della pastorale per una efficace azione di evangelizzazione nell’unità pastorale di Modica alta.



