Seconda trasferta per il Modica calcio. Domenica c è la Nebros

Il Modica calcio, è partito oggi pomeriggio, subito dopo l’allenamento di rifinitura, iniziato alle 14, con destinazione i Nebrodi peloritani dove domani, a Gliaca di Piraino, affronterà la Nebros. “Una squadra forte, compatta, con un ottimo centrocampo, con giocatori di passo e di spessore in mezzo come Ancione e Gatto, uno che con noi, la scorsa stagione, ha contribuito e tanto alla vittoria del campionato. Davanti, c’è ancora Fioretti, che ha il gol nel sangue e dietro, nonostante la sconfitta pesante di Santa Croce Camerina, sono molto duttili e molto organizzati. Non sarà facile, anzi”. Così Giancarlo Betta, tecnico del Modica.

“Abbiamo trascorsa una settimana praticamente perfetta, sotto ogni profilo. Chi aveva qualche acciacco, ha pienamente recuperato e ho a disposizione tutti gli uomini della rosa, eccezion fratta per Gabriel Facundo Coria che sarà disponibile dopo la sosta. Il resto dei ragazzi, ha lavorato bene ed i nuovi continuano senza intoppi il processo di inserimento e il cammino verso la migliore condizione. Insomma, ci sono tutti i presupposti per fare bene e continuare verso i nostri ambiziosi obiettivi”. “La Nebros – dice ancora Betta – l’ho vista in video nella partita vinta contro il Siracusa e devo dire che ha confermato tutto quello che sapevo e pensavo. Sono un gruppo molto solido e ben allenato. C’è da sudare parecchio contro di loro e dobbiamo attingere allo spirito di sacrificio che sappiamo di avere e dobbiamo mostrare”.

Di seguito, l’elenco dei calciatori rossoblù convocati per la gara di domenica ore 15.30, a Gliaca di Piraino (ME), terza giornata del campionato di Eccellenza Sicilia, girone B, Nebros – Modica, allo stadio ‘Vasi’:

AGODIRIN

AQUINO

BUTERA

CARPINTERI

FALCO

INCATASCIATO

LA COGNATA

LORENZO

MICOLI

MISSERI G.

MISSERI S.

MUSSO

PELLEGRINO

PANDOLFO

PREZZABILE

RIELA

SANGARE’

SIGONA

SCRUGLI

VINDIGNI

