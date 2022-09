Modica Calcio al lavoro in vista della trasferta contro Nebros

Sgambatura di metà settimana in casa Modica. Tutti a disposizione di Giancarlo Betta che ha lavorato soprattutto sugli schemi tattici in vista di una trasferta delicata, a casa della Nebros, squadra che gioca sul sintetico di Gliaca di Piraino e che in casa, vuole costruire il suo campionato tranquillo.

Betta ha lavorato su alcune ‘situazioni’ che potrebbero determinarsi in partita, sulla scorta anche di quanto visto e osservato in occasione dei 4 gol che la Nebros ha fatto al Siracusa, alla prima di campionato.

Lapidario il tecnico sui 5 gol subiti invece dalla Nebros a Santa Croce Camerina: “Quella è una partita che non fa testo. Una giornata storta della Nebros -merito anche del Santa Croce- che non ha niente a che vedere col valore tecnico di una squadra che sarà tra le protagoniste del campionaot.”, le parole del mister, oggi, a fine allenamento.

È una settimana proficua quella che va avanti in casa Modica. Continua l’inserimento dei ‘nuovi’ e solo Facundo Coria è in leggero ritardo sul resto del gruppo e bisognerà attendere la ripresa del campionato il primo fine settimana di ottobre, dopo la pausa ‘elettorale’ del 25 settembre, per vederlo a disposizione.

Ottime invece, le risposte che stanno dando Scrugli e Prezzabile, ormai dentro gli schemi dell’allenatore che ha speso, a fine allenamento, parole di elogio per l’applicazione che ognuno degli elementi della ‘Rosa’ sta mettendo nel lavoro e nell’acquisizione di schemi e dettami.

