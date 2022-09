Cna iblea presente a Torino per il Salone del Gusto

Anche la Comunità della granita degli Iblei, frutto della collaborazione tra Cna territoriale di Ragusa e Slow food, parteciperà al Salone del Gusto Terra Madre in programma a Torino dal 22 al 26 settembre. In particolare, domenica 25, nel contesto di un forum sulla dieta mediterranea, Cna territoriale di Ragusa e Slow food si soffermeranno a relazionare su “Un festival di bontà – frutta nella granita”. “Il nostro obiettivo – sottolinea Andrea Roccaro, portavoce della Comunità – sarà quello di raccontare la storia della granita e il suo legame con i prodotti del nostro territorio: le mandorle, i limoni, i gelsi, i fichi, la ricotta. Insomma, c’è la possibilità di descrivere questo prodotto speciale nella maniera migliore. E’ un percorso molto stimolante quello che stiamo portando avanti e che ci riserverà altre sorprese positive per il prossimo futuro. Vogliamo, inoltre, ringraziare tutti i produttori della Comunità per il lavoro buono e pulito che portano avanti. E invitiamo le imprese produttrici di granita che intendono condividere con noi questa filosofia a venirci a trovare in Cna”.

