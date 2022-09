Confcooperative. Il ragusano Aprile è il Vicepresidente Regionale federazione sanità

Il ragusano Nello Aprile, già tra i consiglieri nazionali di Confcooperative Sanità, è stato nominato vicepresidente della federazione Sanità della Sicilia. Un altro prestigioso riconoscimento per il cooperatore ibleo, vicepresidente di Confcooperative Ragusa, che avrà modo di proseguire lungo la linea dell’attività già tracciata, consapevole che soltanto garantendo la sinergia al sistema delle cooperative sarà possibile portare avanti risultati utili per tutti. Non è un caso che le ultime rilevazioni abbiano messo in evidenza che si cura solo chi può pagare, una circostanza aggravata dagli ultimi due anni e mezzo di Covid. “Come cittadini e come cooperatori – ribadisce Aprile sottolineando quella che è la linea di Confcooperative Sanità – non vogliamo una sanità solo per chi se la può permettere. Le cooperative, in via sussidiaria, possono indicare una terza via creando un articolato sistema multiprofessionale sul territorio grazie ai network di medici, farmacisti, professionisti della salute e mutue sanitarie”. Il presidente territoriale Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, augura buon lavoro a Nello Aprile. “Operando in un settore delicato come questo – afferma Gulino – si apprezza, e in maniera sempre più evidente, quali possono essere le risposte da dare a un settore che, come abbiamo potuto verificare anche durante la pandemia, risulta essere cruciale per tutti. L’esperienza di Nello potrà rappresentare un valore aggiunto non da poco in un momento storico in cui è necessario rivedere gli asset della Sanità”.

