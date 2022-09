Pozzallo. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione

Approvato dalla Giunta Comunale di Pozzallo e trasmesso al collegio dei Revisori dei Conti, il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2021 che registra un fondo cassa di circa 7 milioni di euro.

Dall’analisi dei dati emersi vi è un risultato di amministrazione, al netto dei fondi accantonati, di 29.780.000 € nel 2021. Nel 2020 era di 24.882.000 € e nel 2019 di 19.000.015 €.

E’ un risultato finale che notevolmente migliora gli standard finanziari nonostante i due anni di pandemia e le difficoltà che i comuni hanno avuto sia nel 2020 che nel 2021.

Gli accantonamenti, che sono tutte quelle somme che obbligatoriamente devono essere vincolate, sono invece stati incrementati, per come prevede la legge e sono passati da 46 milioni circa del 2019 a 50 milioni nel 2020 a 53.500.000 nel 2021. Sono accantonamenti derivanti per anticipo di liquidità e, per il fondo svalutazione crediti, che è un fondo che deve essere accantonato per poter far fronte ai crediti che non vengono riscossi.

Dall’analisi finanziaria si evidenzia che c’è un netto miglioramento tra il 2019-2020 e 2021. Un aspetto importante da rilevare è che i risultati contabili coincidono con quelli bancari.

Questo rendiconto rispecchia i dati del piano di riequilibrio che è stato approvato dalla Corte dei Conti nel 2020, ma soprattutto è importante evidenziare che dal rendiconto di gestione l’ente, in base ai parametri, non risulta essere strutturalmente deficitario anzi è un Ente che si sta avviando verso la strada del definitivo risanamento.

Altro elemento importante è non aver ricorso ad anticipazioni di tesoreria. Ciò significa che non è stata mai utilizzata la scopertura che la banca concede ai comuni con la conseguenza che nessun interesse passivo è stato versato, inoltre, durante il 2021 sono stati chiusi vecchi contenziosi con alcuni fornitori dell’ente così come si è proceduto ad effettuare atti transattivi con l’abbattimento di ulteriori interessi e di spese accessorie, come raccomandato dalla Corte dei Conti quando ha approvato il piano di riequilibrio.

“Non appena ricevuto il parere del collegio dei Revisori dei Conti – dichiara l’Assessore Raffaele Monte – il rendiconto di gestione verrà trasmesso al Consiglio Comunale per la definitiva approvazione. Tale approvazione consentirà al Comune di ricevere trasferimenti statali relativi a tanti progetti avviati ed inoltre, cosa più importante, si potranno avviare le procedure per l’assunzione di alcune figure professionali fondamentali per la conduzione della macchina burocratica dell’Ente”.

