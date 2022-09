Il Libero Consorzio Comunale di Ragusa sosterrà la FAM di Ragusa

Il Commissario straordinario Salvatore Piazza, venendo incontro alle esigenze del Consorzio Interprovinciale Allevatori di Ragusa, ha disposto lo stanziamento di un contributo di 20 mila euro per sostenere la Fiera Agroalimentare che si svolgerà al Foro Boario di Ragusa dal 30 settembre al 2 ottobre 2022.

“Prendiamo a cuore le difficoltà dell’intero comparto dell’agroalimentare della provincia – ha dichiarato il Commissario Piazza al termine di un incontro col sindaco del Comune capoluogo, Peppe Cassì – contribuendo all’organizzazione dell’importante vetrina della filiera agricola iblea, diventata negli anni sotto il nome di FAM un appuntamento di grande rilievo non solo per uno dei settori produttivi trainanti di questo territorio ma anche per la comunità iblea, fortemente legata alle proprie tradizioni. Alla luce della mancata organizzazione della FAM 2022, ho accolto l’invito del sindaco Cassì a sostenere la Fiera Agroalimentare di Ragusa, proseguendo con le iniziative di sostegno allo sviluppo economico provinciale avviate dall’ente che rappresento”.

