Scicli. Ok alla delibera per illuminazione presso Torre Dammusa

Di concerto con l’Assessore ai Lavori Pubblici, Ing. Pagano, la Giunta sciclitana ha approvato la variazione di bilancio per la realizzazione del progetto per la fornitura e la collocazione di pali di illuminazione pubblica con pannelli fotovoltaici e lampade a led nella strada comunale di Torre Dammusa a Donnalucata. Si tratta, afferma il Sindaco di Scicli Mario Marino, di un intervento non più rinviabile che si colloca all’interno di un più vasto programma di interventi infrastrutturali che la nostra Amministrazione sta programmando o è prossima a realizzare, a seguito delle varie consegne dei lavori che stiamo effettuando in queste settimane, tra cui il recupero del Convento del Rosario e la manutenzione stradale di un tratto di Viale dei Fiori e la Strada del Catteto.

La legge 160/2019, art. 1 c. 29, attribuisce ai Comuni, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile. Sulla base del criterio stabilito che ha come riferimento la fascia di popolazione, il Comune di Scicli, per ciascuno degli anni dal ’21 al ’24, è destinatario di un importo annuale di Euro 130.000,00. L’Amministrazione, prosegue Marino, ha inteso impiegare l’importo dell’anno corrente per questo importante intervento in Contrada Torre Dammusa, a lungo atteso e richiesto dai residenti. Ringrazio l`Ufficio Tecnico Comunale per aver svolto con celerità il lavoro di progettazione ed averci permesso di deliberare in breve tempo questo importante intervento a favore della comunità.

