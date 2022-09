Scicli. Massiccio intervento di pulizia del territorio

Oggi è stata una giornata di grandi pulizie sul nostro territorio. Ad affermarlo è il Sindaco di Scicli Mario Marino. Sia aree urbane che extraurbane sono state interessate da un massiccio intervento di pulizia, compreso anche il taglio della vegetazione, da parte di sei squadre della ditta Tech. Il personale, prosegue Marino, ha anche proceduto con la raccolta dei rifiuti ingombranti lungo le nostre vie cittadine. In qualità di Primo Cittadino, esprimo il più sincero ringraziamento verso le lavoratrici ed i lavoratori della Tech che, con abnegazione, stanno svolgendo al meglio il proprio servizio. Lo stesso ringraziamento lo estendo anche alle squadre di volontari che hanno contribuito in maniera determinante alla scerbatura di interi quartieri durante il periodo estivo.

Come è noto ormai da mesi, la Sicilia (e più in generale il Sud Italia) sconta un gravissimo problema legato al conferimento in discarica dei rifiuti, in particolare della frazione del secco. La chiusura degli impianti di conferimento ha avuto una diretta conseguenza anche sulla raccolta dei rifiuti in tutti i comuni della Regione. Ogni Comune si è ritrovato a poter conferire un tot massimo di tonnellate, creando non poche difficoltà nella procedura di raccolta. Nonostante ciò, almeno per quanto riguarda il territorio di Scicli, si è cercato di rispettare con una certa regolarità il calendario di raccolta dei rifiuti domestici e delle attività commerciali. Ciò che mi preme segnalare è che la creazione di discariche abusive, soprattutto nelle campagne e comunque in misura nettamente inferiore rispetto ad altri comuni limitrofi, come Modica, continua ad essere alimentata da comportamenti incivili che auspico possano evitarsi in futuro. In questo senso, conclude il Primo cittadino di Scicli, la sinergia con le Forze dell’Ordine e la Polizia Locale è e sarà massima e costante.

