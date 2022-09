Scicli, Marco Lopes: “Riprendo da dove avevo interrotto”

Il consigliere comunale a Scicli, Marco Lopes, riprende da dove aveva interrotto: dopo più di dieci anni di assenza dalle scene politiche locali, si riattiva sul territorio e per il territorio.

Lo scorso fine settimana ha, infatti, posto l’attenzione su alcune vie di collegamento, in particolare sulle SP40 E 44 dove ha eseguito un sopralluogo con il Geometra Occhipinti, dipendente della provincia Regionale di Ragusa, che è l’ente preposto alla manutenzione di queste due arterie. Su accordo con le altre forze politiche, Lopes insieme con il tecnico del Libero Consorzio ha redatto una sorta di inventario di priorità e di scadenze tecnico-operative per porre in essere gli interventi che andranno a riqualificare le arterie stradali, partendo propria dalla rotatoria di Sampieri che necessita di interventi sia a livello di manto stradale che di messa in sicurezza, sino alla SP 40 Sampieri-Scicli e per finire nella SP 44.

“Un lavoro lungo ed importante – ha commentato Lopes – ma dovuto ad un territorio che aspetta da tempo. Gli enti proprietari delle strade, infatti allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, devono provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze; alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta” ha infine concluso il consigliere.

